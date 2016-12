Ford Mustang ispira la moda

08:30 - La nuova Ford Mustang scatena la fantasia degli stilisti di moda. Cinque giovani artisti del fashion, provenienti da tutte le aree del mondo, hanno realizzato una collezione di 15 t-shirt ispirate alla sportiva mito americana e hanno presentato le loro creazioni in occasione del lancio della Mustang Unleashed, una serie speciale in edizione limitata della vettura.

Le griffe di moda sono Anna Sui, Rogan, Paula Cademartori, CO|TE (Tomaso Anfossi e Francesco Ferrari) e Pamela Love. Hanno lavorato in collaborazione con Ford, che tiene molto alle celebrazioni per i 50 anni della Mustang, che cadono quest’anno. Ognuno dei cinque stilisti ha disegnato tre t-shirts con grafiche specifiche ispirate alla Mustang, per una collezione complessiva di 15 capi. La linea di abbigliamento – al 100 % cotone – verrà prodotta da Loomstate e sarà distribuita da settembre esclusivamente sul sito Internet www.gilt.com/unleashed. La libertà e la capacità di dettare mode e tendenze il filo che lega le magliette. Ognuna delle quali costerà 39 dollari.