Ford F-150, il più venduto d’America

08:30 - È il veicolo più venduto d’America, forse del mondo. Non è una berlina, né un’auto passeggeri come siamo abituati a pensarle. È un light truck, vale a dire una gamma di Suv e pick-up 4x4, amatissimi negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Ford F-150, per 32 anni il veicolo più venduto nel Paese, al ritmo di oltre un milione di unità l’anno. In tanti sono arrivati anche da noi, sebbene Ford non distribuisca direttamente l’F-150 nelle concessionarie italiane.

Al recente Naias di Detroit Ford ha svelato il nuovo modello 2015, che definisce il migliore per qualità, efficienza, sicurezza e rapporto qualità/prezzo. Interamente ridisegnato, alleggerito grazie a leghe composite leggere (circa 300 kg in meno), ma sempre molto robusto nella carrozzeria, il nuovo Ford F-150 è diventato più agile e più efficiente, rispettoso dell’ambiente come quasi mai lo sono i light truck, per gli ambientalisti americani dei veri nemici pubblici. Una gamma versatile e molto articolata, l’F-150 è disponibile in versioni pick-up, a passo lungo, in variante Ranch, secondo le esigenze di quella clientela del Midwest cui in particolar modo si rivolge.

Ma il veicolo acquista anche un aspetto più moderno e disporrà del nuovo motore EcoBoost a benzina, la stessa tecnologia ultra efficiente che Ford sta impiegando in Europa. Certo la cilindrata sarà tipicamente americana, 2,7 litri, ma i consumi sono contenuti, anche grazie allo Start e Stop. E tra le dotazioni spuntano la telecamera posteriore, il portellone del bagagliaio che si apre elettricamente, i fari a LED.