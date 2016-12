Ford Edge, il nuovo Suv compatto

09:30 - Arriverà a inizio 2015 in Europa il nuovo Suv medio Ford di segmento C. Si chiama Edge ed è un crossover dal look moderno e atletico, con assetto molto alto da terra e una grande presenza su strada, che andrà a posizionarsi tra i modelli EcoSport e Kuga. Un vero tris d’assi nel segmento, perché l’obiettivo Ford è triplicare le vendite di Suv in Europa entro il 2018. Il più grande Kuga sta facendo benissimo, lo stabilimento spagnolo di Valencia ha tagliato di recente il traguardo delle 500 mila unità prodotte, il 55% delle quali con la trazione integrale.

Ford Edge è invece più piccolo di Kuga, ma non è meno spazioso all’interno e all’esterno mostra un design più possente. È però compatto ed efficiente quanto a consumi ed emissioni. Ford promette su Edge una gamma motori evoluta e tarata per il mercato europeo, con i propulsori EcoBoost che hanno piccola cilindrata, sono Euro 6 e assicurano performance brillanti, come il 4 cilindri 1.6 che già campeggia su Focus e C-Max. Evoluta è anche l’aerodinamica di Ford Edge, che conterà sugli Air Curtain tra i passaruota per deviare meglio l’aria, e che avrà un’originale griglia frontale con feritoie orizzontali che si aprono e chiudono a seconda dell’esigenza di raffreddamento del vano motore.

Il nuovo Suv compatto Ford punterà forte sull’elevato contenuto di tecnologie. Sarà equipaggiato con il sistema di parcheggio automatico Active Park Assist, con il sistema di frenata automatica e quelli racchiusi nel progetto “Obstacle Avoidance”. La vera frontiera dei sistemi di sicurezza intelligenti, che permette in pratica all’auto di sterzare da sola in condizioni di emergenza. Per il comfort di bordo, Ford promette il sistema multimediale Sync a comandi vocali con un monitor tablet da 10 pollici a centro plancia.