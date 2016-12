Ford EcoSport, suggestioni da 4x4

08:00 - Ford lancia in Italia il Suv compatto EcoSport. Un po’ in ritardo forse rispetto alla concorrenza dei vari Opel Mokka, Renault Captur e Peugeot 2008, ma Ford non voleva accavallare il Suv di segmento B col monovolume B-Max. Nuova EcoSport sfrutta la stessa piattaforma produttiva della Fiesta, che dimostra di essere estremamente versatile, perché può produrre veicoli di categorie differenti. Ultimo questo piccolo Suv compatto di 4 metri, 4,23 metri se si considera la ruota di scorta esterna.

La cosa più interessante di Ford EcoSport è la sua suggestione: l’assetto da terra è molto alto – ben 20 cm – e il veicolo è capace di guadare corsi d’acqua profondi 55 cm. Anche il look è aggressivo e gli sbalzi sono ridotti all’osso. Eppure Ford EcoSport ha una dinamica di marcia classica, a due sole ruote motrici, ma l’impressione è di avere di fronte un 4x4 vero. Da qui la sua suggestione e il gran lavoro degli ingegneri Ford nell’assemblare un vero, piccolo fuoristrada. Gli spazi interni sono appena sufficienti per 4 persone, ma la versatilità di EcoSport è nei numeri: vano bagagli da 375 a 1.238 litri, 20 vani portaoggetti interni, modularità del sedile posteriore. Il plus è nel sistema di infotainment Sync, che permette tutte le funzioni di uno smartphone o di un tablet ed è attivabile con comandi vocali.

Anche la gamma motori si rifà alla best-seller Fiesta, a cominciare dagli EcoBoost benzina 1.0 da 125 CV, motori potenti e super efficienti, e dal turbodiesel TDCi da 90 CV. Disponibile sarà anche una terza motorizzazione 1.5 benzina da 112 CV. Ford EcoSport viene commercializzato in un unico allestimento full optional, i cui prezzi partono da 19.250 Euro.