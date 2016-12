Ford celebra i 50 Anni della Mustang

09:00 - La Mustang compie 50 anni e Ford la celebra con un evento a New York e una versione speciale “Mustang 50 Year Limited Edition”, che sarà prodotta in soli 1.964 esemplari, come l’anno di nascita della vettura. Per la presentazione, nel corso del Salone di New York, Ford ha anche allestito uno spettacolo mozzafiato che ha esposto la vettura sull’Empire State Building. Fu proprio nella Grande Mela che la prima Mustang del 1964 venne presentata, e “all’epoca nessuno – ha ricordato Bill Ford, il presidente della Casa di Dearborn – pensava che il successo si sarebbe protratto per mezzo secolo”.

La Mustang per il 50° Anniversario ha il carattere muscolare che la sports car ha sempre avuto, fin dalle origini, mischiate col design moderno e più armonico del modello attuale, la Mustang GT 2015, la più corta e aerodinamica di sempre. Il motore è il classico V8 benzina 5.0 da 420 CV e Ford offre la possibilità di scegliere tra il cambio automatico o il manuale a 6 marce. In quest’ultimo caso con differenziale Torsen. Due i colori di carrozzeria disponibili: il Bianco Wimbledon della prima Mustang con numero di telaio 0001, o il Blu scuro Kona che esalta i dettagli cromati della carrozzeria. Una speciale vetratura, estranea a tutte le altre Mustang, caratterizza poi il finestrino posteriore della versione 50° Anniversario. Gli pneumatici sono Pirelli P Zero da 19 pollici e misura 255/40 davanti e 275/40 dietro. Italiani anche i freni Brembo.

Gli interni mostrano inserti in alluminio sulle finiture di plancia e quadro strumenti, un rivestimento in pelle cashmere del volante e i sedili in pelle bicolore. La Mustang è di recente entrata nel Guinness dei Primati per aver superato i 50 mila fan (prima auto a farlo) che hanno firmato una carta elettronica di auguri, precisamente 55.720 persone in tutto il mondo che hanno lasciato un messaggio d’auguri sul sito web di Ford. Una conferma elettronica ai 6,2 milioni di “amici” che la Mustang vanta su Facebook. E che spiegano perché la Mustang protagonista del film “Need for Speed” sia stata battuta all’asta di beneficenza per 300.000 dollari!