Fiat Panda Cross, fuoristrada vero

10:00 - Se la Panda 4x4 vi sta stretta, allora è la volta di prendere in considerazione la Panda Cross, la versione più off-road della city car Fiat. Arriverà a settembre e nel corpo compatto della sua carrozzeria 5 porte per 3,7 metri di lunghezza nasconde la versatilità propria di un fuoristrada. A mo’ di esempio, la Panda Cross vanta angoli di attacco e uscita migliori della Panda 4x4 e riesce a superare pendenze massime del 70% e pendenze laterali del 55 percento.

Un fuoristrada appunto, che non ammette scherzi sulle sue dimensioni. Fiat ha dotato la Panda Cross del sistema “Torque on demand” di serie, che distribuisce la trazione avvalendosi di due differenziali e di un giunto a controllo elettronico. Non solo, ma sempre di serie il controllo elettronico di stabilità ESC è coadiuvato dal Blocco elettronico del differenziale, che aiuta la vettura nello spunto in partenza sui tratti a scarsa aderenza (neve, ghiaccio, fango). Il guidatore ha a disposizione tre modalità di guida: Auto, Off-Road e Hill Descent Control, per rispondere alle condizioni di marcia in base alle esigenze. Due le motorizzazioni disponibili: a benzina il Twinair turbo di 900 cc da 90 CV, il cui cambio manuale a 6 marce ha la prima ridotta; a gasolio il 1.3 Multijet II da 80 CV.

Anche il look segue il carattere della nuova versione Cross, basti pensare all’assetto più alto di circa 16 cm rispetto alle normali Panda, e alle gomme M+S All Seasons da 15 pollici e misura 185/65. Specifico è il frontale e a sottolineare il carattere robusto della vettura ci sono i ganci traino in color rosso brillante. Inediti sono anche i gruppi ottici, con i proiettori che integrano i fendinebbia, mentre il posteriore si caratterizza per il nuovo paraurti con protezione sottoscocca. Gli interni della Panda Cross svelano sedili in tessuto naturale fiammato, con fianchetti di contenimento laterali in ecopelle marrone. Il volante con comandi integrati e il pomello del cambio sono in pelle. Nella dotazione di serie sono compresi il climatizzatore automatico, l’impianto radio-CD/MP3 con Blue&Me, i retrovisori esterni riscaldabili elettronicamente. Optional invece il City Brake che frena in automatico, alle basse velocità, per evitare tamponamenti.

