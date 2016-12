Fiat, in arrivo Freemont Cross

09:30 - Fiat Freemont scopre la sua anima più sportiva e outdoor. Lo fa con la versione Cross, che arriverà sulle strade italiane in autunno. Due i motori in gamma: turbodiesel 2.0 Multijet da 140 CV, con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, e la stessa motorizzazione potenziata a 170 CV, proposta sia con trazione anteriore e cambio manuale che trazione integrale abbinata al cambio automatico a 6 rapporti.

Fiat Freemont Cross conferma, anzi rafforza tutte le doti che l’hanno reso il più venduto 7 posti in Italia. Spazioso, funzionale, versatile, si adatta sia all’uso familiare che professionale, seguendo con coerenza il principio “Tutte le auto che vuoi” con cui Fiat lo lanciò qualche anno fa andandolo a prendere dalla produzione americana Chrysler. È un sincero crossover, perché mette insieme le doti tipiche di un Suv – assetto alto, trazione integrale, robustezza – con le migliori doti di un grande monovolume, visti i 7 posti (tutti comodi!) a sedere, le 32 configurazioni di sedili, i 25 vani portaoggetti interni e l’enorme bagagliaio. Una vera chicca sono i “child booster”, le sedute rialzabili per i bambini sulla seconda fila, che consentono di trasportare bimbi dai 15 ai 36 kg sostituendo l’apposito seggiolino.

Esteticamente Freemont Cross si caratterizza per i nuovi paraurti anteriori e posteriori e i cerchi in lega bruniti da 19 pollici. I retrovisori esterni sono riscaldabili e ripiegabili elettricamente. All’interno la dotazione di serie è di livello premium: navigatore satellitare a mappe con schermo Touch Screen da 8,4 pollici, lettore DVD e slot SD, connessione Bluetooth, telecamera posteriore di parcheggio e impianto audio Premium Alpine con 6 speaker, amplificatore da 368 watt e subwoofer. Sempre di serie i sedili in pelle nera con inserti in tessuto sportivo a rete e cuciture in grigio chiaro ardesia, e in pelle sono pure volante e pomello del cambio. Impeccabile il posto guida, col sedile a 10 vie regolabile elettricamente.

La qualificata dotazione di sicurezza di Fiat Freemont Cross include i poggiatesta attivi, il controllo elettronico della stabilità e della trazione, anche per l’eventuale rimorchio, il sistema antiribaltamento ERM, gli airbag laterali a tendina per tutte le tre file di sedili, il sistema di ancoraggio dei seggiolini per bambini Isofix e il cosiddetto “Cofano Attivo” (Active Hood), che rileva la presenza di pedoni nell’urto frontale, sollevando la parte posteriore del cofano per diminuire la forza dell’impatto.