Fiat gioca a Bruxelles la partita metano

10:30 - Fiat è leader in Europa nel campo dell’alimentazione a metano. Dal 1997 a oggi ha venduto più di 600 mila veicoli ibridi benzina/metano – gamma nota come Natural Power – ed è quindi naturale la partnership della marca torinese con l’evento “Europe International Show and Workshops”, in corso fino al 10 luglio a Bruxelles. Giunto alla quinta edizione, l’evento è organizzato dalla NGVA, la Natural Gas Vehicle Association, che raggruppa le aziende attive nel comparto di uno dei carburanti più puliti in circolazione.

A Bruxelles Fiat mette a disposizione per i test drive le versioni Natural Power di Punto, Doblò Cargo e Panda. Quest’ultima nella versione Natural Power è dotata del motore bicilindrico TwinAir Turbo a metano eletto “Best Green Engine of the Year 2013” e disponibile anche sui modelli Fiat 500L e 500 L Living. Un motore brillante coi suoi 80 CV e al tempo stesso economico e poco inquinante, visto che limita le emissioni di CO2 a soli 86 g/km. Non solo, ma il metano ha anche il merito di ridurre le emissioni di particolato quasi a livello zero, quelle degli ossidi di azoto (NOx) e di altri inquinanti più reattivi. Ragion per cui il gruppo intende rafforzare i suoi investimenti futuri su questo carburante, di cui è già il principale produttore per veicoli di primo equipaggiamento.