08:30 - Il nero si addice a Fiat Freemont. L’ultima versione del grande MPV italo-americano, l’auto 7 posti più venduta d’Italia, si presenta infatti nell’allestimento speciale Black Code ed è disponibile sia a trazione anteriore che integrale. Il motore è a gasolio, il 2.0 Multijet II da 170 CV, che nella versione 4x2 adotta il cambio manuale mentre in quella 4x4 il cambio automatico a 6 rapporti.

Nuovo Fiat Freemont Black Code si caratterizza per le finiture nere all’esterno, che campeggiano sulla griglia anteriore, le cornici dei fari e le calotte dei retrovisori, mentre i cerchi in lega sono da 19 pollici e accolgono pneumatici invernali 225/55. Nere anche le barre portatutto sul tetto, un must per un veicolo che offre la massima versatilità. Merito delle sue proporzioni: 4,9 metri di lunghezza, passo di quasi 2,9 metri, altezza di 1,75 metri. Da qui deriva una spaziosità interna fantastica, basti dire che i sette posti a sedere sono tutti confortevoli, anche i due della terza fila.

Il nero domina anche gli interni, con i rivestimenti in ecopelle dei sedili, ma i contenuti dell’auto sono davvero importanti. Basti dire che i sedili stessi sono riscaldabili, il climatizzatore è automatico a tre zone e di serie è il navigatore satellitare con schermo da 8,4” touch screen, la telecamera di parcheggio posteriore e l’impianto audio Premium Alpine con subwoofer e amplificatore da 368 watt. Tra gli optional spicca il sistema di intrattenimento con un video posteriore da 9 pollici, telecomando e cuffie wireless, ma accessori di pregio sono anche il tetto apribile elettrico e la vernice a tre strati. Fiat Freemont Black Code costa 33.300 euro nella versione a trazione anteriore e cambio manuale e 36.850 euro in quella 4x4 con cambio automatico.