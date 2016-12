Fiat Ducato, campione di funzionalità

13:30 - Fiat presenta oggi a Balocco il nuovo Fiat Ducato. Il veicolo per tutte le occasioni, campione di funzionalità, che dal 1981 detta legge nel campo dei veicoli leggeri, commerciali e per il trasporto di persone. Da allora Fiat ne ha vendute 2,6 milioni di unità, in qualcosa come 80 Paesi del mondo, e lo ripresenta oggi, alla sesta generazione, riaggiornato e ancora più moderno nelle dotazioni tecnologiche e di sicurezza.

L’evoluzione di Fiat Ducato rispetto al modello passato lo si nota dai rinforzi sulla scocca e le chiusure, dalla frenata ottimizzata e dalle migliori sospensioni. Giusto per confermare quelle doti di affidabilità e robustezza che sono il vanto del veicolo, che ha il miglior peso totale a terra (fino a 4,4 tonnellate), quello sull’asse posteriore (fino a 2,5 tonnellate) e una portata che raggiunge le 2,1 tonnellate sulle versioni furgone. Tutte le versioni – e sono davvero tante – hanno di serie il sistema di controllo elettronico della stabilità ESC con anti-ribaltamento, l’Hill Holder per le partenze in salita, il sistema anti-slittamento ASR e quello di ausilio elettronico alla frenata (EBA). A richiesta il Traction + con Hill Descent Control. Dotazioni degne di una vettura di buona fascia di mercato.

Le motorizzazioni sono diesel e molto efficienti. La gamma comprende il 2.0 MultiJet da 115 CV, il 2.3 MultiJet da 130 CV e da 150 CV, con cambio manuale a 6 marce, e il possente 3.0 MultiJet da 180 CV (e 400 Nm di coppia massima), sempre con cambio a 6 marce. A richiesta i motori MultiJet 2.3 e 3.0 propongono pure il cambio Comfort Matic, con impostazioni ottimizzate per adattarsi alle diverse condizioni di guida. Nel look esterno spiccano i cerchi da 16 pollici, i proiettori con LED e i paraurti anteriori in tre parti per ridurre i costi di riparazione.

Novità anche all’interno: su Ducato tutti gli impianti radio sono completi di tecnologia Bluetooth e lettore MP3, c’è il supporto Tablet Multifunzione utilizzabile anche per smartphone e c’è anche la telecamera per le manovre di retromarcia. Ma il grosso lo fa la versatilità: nuovo Fiat Ducato è disponibile in ben 4 varianti di lunghezza e 3 varianti di altezza per i furgoni, mentre sono 6 le varianti di lunghezza per i cabinati. Il volume trasportabile arriva fino a 17 metri cubici.