Fiat, cresce la gamma Cross

08:30 - C’è un nome in casa Fiat che esprime lo spirito di indipendenza: Cross. Sa di libertà dall’asfalto, di sportività, di off-road. E Fiat lo coltiva al punto da presentare al Salone di Ginevra le due nuove Panda Cross e Freemont Cross, entrambe con trazione 4x4, che diventano le versioni top di gamma dei rispettivi modelli.

Panda Cross è un baby Suv terribile. Lungo meno di 3,7 metri, ha di serie la trazione integrale del tipo “on demand”, con la funzione di bloccaggio elettronico del differenziale (Electronic Locking Differential) e il selettore Terrain Control che adatta l’assetto della vettura alla guida in base a tre modalità. Un vero piccolo Suv, che Fiat propone nelle due motorizzazioni 1.3 Multijet II da 80 CV a gasolio e Twinair Turbo benzina di 900 cc da 90 CV, quest’ultima con un cambio specifico a 6 marce con prima accorciata. Rispetto alla Panda 4x4, la Panda Cross ha pneumatici più grandi (185/65 R15) e All Seasons, e vanta migliori performance nell’offroad, grazie agli angoli d’attacco di 24 gradi e di 33 gradi in uscita.

Ancora più caratterizzato il look di Freemont Cross, il monovolume 7 posti lungo circa 4,9 metri. Nuovi sono i paraurti anteriore e posteriore, le cornici nere per i gruppi ottici anteriori e posteriori, i cerchi in lega neri da 19 pollici. All’interno la dotazione di serie comprende il navigatore Uconnect da 8.4 pollici, inedite sellerie in pelle nera con inserti in tessuto sportivo, la telecamera posteriore di parcheggio e un impianto audio Premium Alpine da 368 watt con 6 speaker e subwoofer. Anche qui sono disponibili due motorizzazioni, entrambe diesel però: 2.0 Multijet II da 140 CV e 2.0 Multijet II da 170 CV, con scelta tra il cambio manuale o automatico.