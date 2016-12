Ferrari, la 250 GTO da record!

08:00 - Pagare una Ferrari due milioni e mezzo di lire (oggi sarebbero 25.000 euro) e scoprire mezzo secolo dopo che vale 38.115.000 dollari, all’incirca 28,5 milioni di euro. Possibilissimo se l’auto è una Ferrari 250 GTO, una delle auto più ambite del mondo, non a caso battuta all’asta in California nei giorni scorsi a quel prezzo stratosferico. Non è neanche un record assoluto: nell’autunno del 2013 un collezionista del Connecticut pagò una Ferrari 250 GTO 52 milioni di dollari!

Follie nel nome dell’automobile! E che auto, che storie dietro ognuna di queste supercar. La 250 GTO battuta all’asta nei giorni scorsi apparteneva al principe delle acque minerali Fabrizio Violati (Sangemini e Ferrarelle), che la rilevò nel 1964 dal pilota Ernesto Prinoth. Ha targa originale Modena (MO 80576), ma per Ferrari rappresenta soltanto la punta di un iceberg: nel corso della stessa asta sono state 10 le vetture del Cavallino appartenute a Violati bandite, e assegnate per un prezzo complessivo di 65 milioni di dollari. Tra queste anche la monoposto di Formula 1 312 T3, che nel 1978 partecipò al Mondiale con Gilles Villeneuve e Carlos Reutemann, venduta per poco più di 2,3 milioni di dollari.

Pagò invece 4 milioni di lire nel 1954 Roberto Rossellini per comprare una 375 MM Scaglietti Coupé. Una vettura dalla vita travagliata, una “barchetta” come si chiamavano allora, concepita per le corse oltre Atlantico ma finita invece nelle mani del grande maestro del neorealismo. Ci fece anche lunghi viaggi Rossellini, andò pure in Svezia con Ingrid Bergman. Ma dopo un incidente frontale fu restaurata dalla Carrozzeria Scaglietti, un’intervento che richiese un anno di lavoro. Ma nel frattempo il regista se n’era andato e ad acquistarla per l’inezia di 265.000 lire fu un giovane palermitano. Rubata nel capoluogo siciliano e ritrovata 11 mesi dopo a Napoli (il color rosso era diventato verde!), la 375 MM Scaglietti finì in Francia e poi in California, dov’è oggi nel garage di Jon Shirley (ex Chief Financial Officer di Microsoft). E proprio in California l’auto ha vinto il prestigioso Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. La strepitosa rivincita nella mecca del cinema.