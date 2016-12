F-Type R Coupé, la Jaguar estrema

08:30 - Jaguar ha messo a punto la versione più sportiva della F-Type Coupé e ne ha sperimentato le doti in pista, sul circuito di Catalogna a Barcellona. La F-Type R Coupé si distingue dal resto della gamma innanzitutto per la motorizzazione spiccatamente racing: 8 cilindri turbo 5.000 cc contro il 6 cilindri 3.0 dei due modelli F-Type e F-Type S. Significa un’iniezione di potenza di oltre 200 CV rispetto alle due coupé base Jaguar, per 550 CV complessivi a 6.500 giri al minuto.

Anche la coppia è estremamente dinamica: i 680 Nm disponibili nel range di giri motore compreso tra 2.800 e 5.500 significano uno scatto sullo 0-100 che si compie nell’inezia di 4,2 secondi, oltre un secondo meno della non certo mansueta F-Type. La velocità massima della Jaguar F-Type R Coupé è limitata elettronicamente a 300 km/h. Il cambio è l’automatico Quickshift a 8 rapporti, con tempi di cambiata rapidissimi per favorire gli innesti senza perdere in potenza. Allo stesso scopo serve la struttura leggera interamente in alluminio della sports car britannica, un materiale impiegato sia per la carrozzeria che per il telaio. La F-Type R Coupé conferma la trazione posteriore della gamma F-Type, col motore montato in posizione anteriore.

Esteticamente la coupé Jaguar è molto dinamica. Ha linee pulite, con una fiancata lunga per quasi 4,5 metri e le curve che dettano le forme. La resa aerodinamica è impeccabile e la versione R si avvale anche dello spoiler a scomparsa. Sofisticato il sistema di sospensioni che sottende all’assetto dinamico dell’auto, con ammortizzatori capaci di adeguarsi alla dinamica di marcia costantemente, ritarando l’assetto fino a 500 volte al secondo. Di impostazione racing anche i freni in carboceramica, per un prodotto d’elite che costerà tra i 100 e i 120 mila euro.