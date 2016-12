Excite, la serie per i 25 anni di Mazda MX-5

08:00 - È la spider più popolare del mondo. Un’icona, che in tanti hanno voluto emulare (ultima la Fiat per una spider Alfa Romeo). È la Mazda MX-5, che festeggia quest’anno i 25 anni dalla prima apparizione, al Salone di Chicago del 1989. Da allora la Casa giapponese ne ha vendute un milione in tutto il mondo, in Italia 16 mila, forse poche per un Paese che ama definirsi “del sole”. Per celebrare le nozze d’argento col mercato, Mazda ha realizzato una speciale versione Excite della MX-5, presentata nei giorni scorsi a Milano.

La nuova Mazda MX-5 Excite si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici dal design specifico e dalla finitura cromata, per le maniglie cromate delle portiere e i gusci satinati dei retrovisori esterni, e per i due nuovi colori di carrozzeria Titanium Flash e Deep Crystal Blue. All’interno spiccano i sedili in pelle pregiata bicolore (Sand/Black), la pedaliera in alluminio col battitacco cromato e finiture più curate sul volante, le portiere, il pannello centrale e il roll bar. Di serie questa versione vanta il navigatore satellitare con schermo touch da 6,1” con USB, Bluetooth con funzione streaming e sistema MirrorLink che riproduce sullo schermo del navigatore le funzioni del proprio smartphone.

Il motore resta il 1.8 benzina da 126 CV, nella specifica configurazione centrale anteriore con trazione posteriore e baricentro basso. Ma il bilanciamento dei pesi 50:50 permette alla MX-5 un’eccellente dinamica di marcia e la dovuta stabilità. Per l’anniversario della spider, Mazda ha pensato ad un regalo per i suoi clienti: il pacchetto “Exciting Experience”, realizzato grazie alla collaborazione di Elation e che offre a scelta tra 3 viaggi speciali e originali, improntati al divertimento di guida della vettura. Mazda MX-5 Excite costa 25.950 Euro nella versione con soft top e 27.950 Euro in quella con hard top retrattile.