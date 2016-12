Effeffe Berlinetta, supercar si nasce

12:30 - Il sogno di un’auto sportiva dalla fattura artigianale, una granturismo dal sapore retrò che guarda agli anni 50, favolosi per il mondo dell’auto perché capace di regalare vetture sportive evergreen che ancora ispirano designer e costruttori. Nasce così la Effeffe berlinetta, il sogno riuscito dei fratelli Frigerio, che nelle loro officine ne produrranno al massimo una ventina di esemplari. Tutti rigorosamente confezionati a mano.

La Effeffe berlinetta è una sportiva GT purosangue, lunga meno di 4 metri e alta appena 1,26 metri, con carreggiate neanche troppo larghe. Ha un telaio che più classico non si può, tubolare con longheroni laterali di grossa sezione circolare, tanto rigido quanto leggero. La carrozzeria, battuta a mano, è tutta in alluminio e così il peso della vettura si attesta sugli 820 kg, una superpiuma. Il motore è Alfa Romeo, due litri di cilindrata per 170 CV di potenza, quanto basta per lanciare la Effeffe berlinetta fino ai 245 km/h di velocità. Ma l’aspetto più eclatante della vettura è l’estrema cura degli artigiani che ne hanno rifiniti gli interni: i rivestimenti sono in cuoio e il volante Nardi ha la corona in mogano e le razze in alluminio. Il contagiri è il mitico Jaeger e a terra c’è moquette di pura lana, mentre in regalo sono valige e sacca da golf personalizzata. Quanto ai prezzi, girano solo rumors, si parla di 280 mila euro (senza tasse) e di un corso di guida sportiva incluso da svolgersi all’autodromo di Monza.