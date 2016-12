Ecco il nuovo Volkswagen Touareg

09:00 - È stato un successo forse impensabile, perché erano tanti gli scettici sulla scelta di Volkswagen di entrare nel segmento dei grandi Suv premium. Ma in circa 10 anni il Touareg ha conquistato 720 mila clienti nel mondo ed è così arrivato il momento di cambiare un po’ il look e aggiornare la tecnica del maestoso Suv tedesco. I motori 6 cilindri TDI, ad esempio, rispettano ora la normativa Euro 6 sulle emissioni, un passo importante per i mercati europei vista la supremazia del diesel in questa categoria di veicoli.

Ma andiamo con ordine e diamo uno sguardo al nuovo design di Volkswagen Touareg. Cambia volto il frontale, che adotta peraltro i fari bixeno di serie, ma cambia anche il disegno della zona posteriore, mentre la fiancata svela i nuovi pneumatici con resistenza al rotolamento, che riducono i consumi di carburante. Possono poi essere montati cerchi fino a 21 pollici e debuttano altri colori di carrozzeria, come anche i nuovi pacchetti R-Line che rendono più grintoso il look del Suv. Novità anche per gli interni, con rivestimenti in pelle in tinte diverse, inserti decorativi e un’esclusiva illuminazione con luce bianca degli elementi di comando. Volkswagen promette anche nuovi servizi online mobili quali Google Earth Mapping Service e Google Street View.

Dal punto di vista tecnico, la seconda generazione di Touareg adotta il sistema di frenata anti collisione multipla, che sarà standard su tutte le versioni con motori turbodiesel V6 TDI. Sempre di serie è la funzione di avanzamento per inerzia, che prevede il disaccoppiamento del motore dal cambio automatico a 8 rapporti, così da sfruttare l’energia cinetica nei tratti in discesa o in assenza di richieste di potenza. I possenti motori V6 TDI erogano tre livelli di potenza: 204, 258 e 340 CV. Ma interessante è anche la Touareg Hybrid, che abbina un motore V6 turbo benzina a un motore elettrico, per produrre in sinergia 380 CV di potenza. Nuova Volkswagen Toaureg arriverà sui mercati europei alla fine dell’estate.