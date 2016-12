E io mi muovo in mongolfiera!

09:00 - Basta macchine. E anche moto e scooter, così tante volte indisciplinati che fanno saltare i nervi. Basta a tutti i tubi di scappamento che lasciano nell’aria sostanze nocive e polveri sottili. Per muoversi “puliti” la soluzione è la… mongolfiera! Dite di no? Provate a fare un salto oggi e domani a Ferrara, dove 120 mila persone (i visitatori dell’edizione 2013) proveranno a farvi cambiare idea su mobilità sostenibile, eco-compatibilità e, ciò che non guasta, assenza di traffico.

I 300 mila metri quadrati del parco urbano “Giorgio Bassani” accolgono la 10° edizione del Ferrara Ballons Festival. In Italia è la più grande manifestazione dedicata alle mongolfiere, di tutte le forme e colori, provenienti da 9 Paesi europei e con circa 1.500 passeggeri disposti a provare l’ebbrezza dei voli liberi o vincolati. Gold Sponsor del festival è, per il settimo anno consecutivo, Renault e la concessionaria Franciosi, che per l’occasione ha allestito anche un percorso su… terra! Invitando chi proprio non vuol saperne si salire a bordo di una mongolfiera a provare la biposto elettrica Twizy, la gamma Dacia e l’ultima arrivata Renault Twingo terza generazione.

Il parco “Giorgio Bassani” è un luogo fantastico, una vera oasi verde cittadina, ideale per svolgervi tante attività. In occasione del Ferrara Balloons Festival è stato allestito il Villaggio dello Sport, Educamp - Scuole aperte per ferie!, campo multidisciplinare promosso dal CONI Emilia-Romagna e rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Nel Villaggio dei Bambini, i più piccoli troveranno gonfiabili, tappeti elastici, tiro a segno, pony e cavalli, motoquad e motonautica con bolle, il ponte tibetano e stimolanti laboratori didattici.