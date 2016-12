Discovery Sport, l’inizio di una nuova era

09:00 - Il destino è simile a quello di Range Rover. Da modello di punta della Land Rover a gamma di prodotti versatile, che accoglie al suo interno le versioni Sport ed Evoque. Ora questo destino tocca a Land Rover Discovery e il primo modello della nuova famiglia si chiama Discovery Sport. Un Suv premium che è stato rinnovato da capo a piedi, e con un’idea quasi visionaria che vorrebbe proporlo come futuro veicolo lunare. Non è un caso che la premiere mondiale del veicolo è avvenuto allo Spaceport America nel New Mexico, grazie alla collaborazione tra Land Rover e Virgin Galactic.

Con il suo design moderno e dinamico, il nuovo Discovery Sport coniuga al massimo grado versatilità e sportività ed è proposto con una configurazione a 5+2 posti. Ma non rinuncia però alle straordinarie qualità off-road di cui è capace: il grande Suv britannico è in grado di superare angoli d’attacco di 25 gradi, dossi di 31 gradi e può guadare corsi d’acqua profondi 60 cm. Merito di una scocca composta da acciai ad altissima resistenza e alluminio, che accoglie bene sia la trazione a quattro ruote motrici che la più semplice trazione 4x2. Land Rover Discovery Sport vanta un sofisticato sistema di sospensioni con un retrotreno multilink e ha una notevole dotazione di sicurezza, che include l’airbag a protezione dei pedoni malauguratamente investiti e il sistema di frenata automatica di emergenza.

La gamma motori propone una sorpresa nel nome dell’efficienza: sono tutti 4 cilindri a iniezione diretta, sia i motori benzina che diesel, e con sovralimentazione turbo. Il miglior compromesso fra dinamicità e risparmio sui costi di esercizio. Il 2.0 benzina sviluppa la bellezza di 240 CV, mentre più accessibili sono i due motori turbodiesel, entrambi di cilindrata 2.2 ma potenze di 150 e 190 CV. Standard i sistemi stop/start e di frenata rigenerativa. Il motore a benzina sarà abbinato a un cambio automatico ZF a 9 rapporti, mentre le due motorizzazioni a gasolio dispongono anche di un tradizionale cambio manuale a 6 marce. Tra gli equipaggiamenti citiamo l’Head Up Display e il nuovo sistema di infotainment con touchscreen da 8 pollici. I prezzi del nuovo Land Rover Discovery Sport partono da 35.600 Euro.