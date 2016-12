Debutta in Italia la nuova Volkswagen Golf R

08:30 - Arriva in questi giorni sul mercato italiano la nuova Golf R, la versione più sportiva della best-seller Volkswagen, che anche nel 2013 ha mantenuto lo scettro di auto più venduta d’Europa. Disponibile sia a 3 che 5 porte, la nuova Golf R – alla quarta generazione – è anche la Golf più potente che sia mai stata costruita. I prezzi sono di 40.900 euro per la versione con cambio manuale a 6 marce e di 42.800 euro per quella con cambio a doppia frizione DSG.

Potenza a parte, che pure guadagna una trentina di cavalli rispetto alla precedente serie e arriva ora a 300 CV, la nuova Golf R è anche super efficiente, perché riduce del 18% i consumi di benzina, tanto da richiedere appena 6,9 litri per percorrere 100 km nel ciclo misto (col cambio DSG). Un dato poco comune al segmento delle sportive e questa vettura lo è: ha un motore 2.0 turbo a iniezione diretta, l’assetto ribassato di 20 mm rispetto alle altre Golf, la trazione integrale permanente con frizione Haldex e il differenziale autobloccante XDS. Optional è persino il sistema di regolazione adattiva dell’assetto (DDC). La velocità massima della Volkswagen Golf R è limitata dall’elettronica a 250 orari e l’accelerazione da 0 a 100 si compie in soli 5 secondi.

Molto evoluta tecnicamente, l’auto dispone dei sistemi start/stop e di recupero dell’energia in frenata, entrambi di serie. Di pregio è anche lo sterzo con la servo-assistenza progressiva in base alla velocità e l’ESC Sport, disattivabile all’occorrenza per aumentarne il piglio sportivo e che integra l’assistente di controsterzata. Tra le dotazioni di serie anche il sistema di frenata anti collisione multipla, il navigatore satellitare, i fari bixeno adattativi con luci diurne a LED, e a LED sono anche le luci posteriori e del portatarga. Proprio la coda caratterizza molto la nuova Golf R, visti i 4 terminali di scarico. Le ruote sono da 18 pollici e gli pneumatici hanno misura 225/40. L’abitacolo mette in mostra i sedili sportivi con rivestimenti in tessuto e Alcantara, il volante a tre razze rivestito in pelle e gli inserti in carbonio.