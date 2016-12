Dalla Playstation la supercar Nissan del futuro

09:00 - La Nissan sportiva del futuro nasce… con la Playstation. E chissà che non diventi la GT-R del 2020. Di certo un prototipo “vero”, reale è già stato prodotto e proprio grazie al successo del modello virtuale concepito per i videogame. La Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo nasce infatti dalla creatività del team che ha sviluppato il celebre videogame Gran Turismo Polyphony Digital per Playstation.

Una supercar virtuale che celebra i 15 anni del leggendario gioco “Gran Turismo”. Il passaggio dalla realtà virtuale alla produzione industriale del prototipo è stato complesso: gli sviluppatori della Polyphony Digital hanno lavorato a stretto contatto con il Centro Design londinese di Nissan e con il Technical Center in Giappone, che ha fortemente voluto questo prototipo di supercar del futuro. Diventerà realtà? Chi può dirlo, ma certo inizierà a divertire presto. Prima della strada, infatti, la Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo potrà essere “guidata” dagli appassionati del gioco. A luglio arriva infatti la nuova versione 6 e le prime scariche di adrenalina saranno virtualmente possibili.