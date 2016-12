Dal Giappone la city car anfibia

14:00 - La notizia arriva dalla città giapponese di Kawasaki, ma le motociclette non c’entrano niente. E forse anche le auto c’entrano relativamente, perché la sorpresa Fomm Concept One (così si chiama il veicolo) è che è un anfibio, cioè marcia su strada ma se serve sa galleggiare sull’acqua! Un prototipo ancora, ma destinato a diventare un modello prodotto in una serie limitata, commercializzato al prezzo molto interessante di un milione di yen, vale a dire 7.200 euro circa (batterie escluse).

Ma perché comprare un veicolo anfibio? Fomm – la giovane azienda nipponica – dà molte risposte al quesito: perché la Fomm Concept One è la più piccola auto a 4 posti al mondo, meno di due metri e mezzo di lunghezza, e questo già la rende pratica come e più di una normale city car. Poi è elettrica, non inquina e non spreca carburante, e infine perché è anfibia e le sue parti meccaniche non soffrirebbero se finissero sott’acqua. Un valore aggiunto di spessore, che nella logica e mentalità asiatica rappresenta una caratteristica da tenere nella dovuta considerazione, visto che la Fomm Concept One non teme gli tsunami, né le alluvioni. Ma forse quest’ultimo aspetto avrebbe un valore anche in Italia…

Il veicolo è sicuramente originale. Design a parte, ha un manubrio da scooter al posto del volante. I due motori elettrici sviluppano una potenza di 5 kW (circa 8 CV, come un cinquantino e neanche dei più cattivi), ma erogano una notevole coppia di 280 Nm e questo significa molto in termini di agilità. Buona l’autonomia di marcia, 100 km promette Fomm, e questo basta e avanza per un uso giornaliero della leggerissima vettura, il cui peso complessivo è di 460 chili.