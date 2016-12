Daimler nuovo azionista Aston Martin

12:30 - Il gruppo Daimler ci riprova. Dopo aver subito lo smacco di Chrysler (svenduta e rilanciata poi da Fiat), il colosso tedesco ritenta la scalata internazionale e nel mirino ha ora uno dei marchi più prestigiosi del mondo: Aston Martin. Secondo il Financial Times, a breve Daimler acquisirà il 5% della Casa inglese (un tempo Ford) e ne rafforzerà la splendida gamma fornendo i motori AMG, nello specifico una nuova gamma di potenti V8.

Con l’operazione continua lo shopping tedesco di Case automobilistiche inglesi. Volkswagen come noto controlla Bentley e BMW è proprietario al 100% di Rolls-Royce e MINI. Il gruppo Daimler invece avrà all’inizio soltanto una piccola quota di Aston Martin, la cui gestione resta nelle mani degli azionisti di riferimento Prime Wagon, Adeem Investment e la InvestIndustrial dell’italiano Andrea Bonomi (ex Ducati). Aston Martin continuerà a produrre le sue auto nella sede storica di Gaydon, nel Warwickshire, da dove escono modelli superbi quali la Vanquish, la DB9, la V8 Vantage e la quattro porte Rapid. Esattamente un anno fa Aston Martin ha celebrato i 100 anni dalla fondazione, con raduni e tanti eventi speciali – come l’esibizione a Dubai che si vede nel video – e per l’occasione ha progettato 4 serie speciali “Centenary” per i 4 modelli della gamma, ciascuna edizione prodotta in soli 100 esemplari.