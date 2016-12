Coupé, ibride e MPV nel 2014 BMW

08:30 - Una carrellata sempre molto ricca quella che BMW porta in giro nei vari saloni auto internazionali. La ragione è semplice: la Casa bavarese cambia con frequenza la sua gamma, aggiunge innovazioni, carrozzerie inedite, versioni speciali. A Ginevra ha portato la Serie 2 Active Tourer, prima monovolume della sua produzione e prima BMW a trazione anteriore. Ma non meno interessante sono la seconda generazione del Suv X3 e la gamma coupé con la Serie 2 Coupé e la Serie 4 Gran Coupé.

Ma forse la notizia che ha suscitato più curiosità è l’arrivo, già il prossimo giugno, dell’auto ibrida elettrica BMW i8. Si tratta di una sportiva due posti dal design dinamico e molto accattivante, che andrà ad affiancare la compatta i3 da pochi mesi a listino in Europa. La i8 ha la doppia alimentazione benzina/elettrica, la prima è assicurata da un motore 3 cilindri di piccola cilindrata, forte però di 223 CV di potenza. L’alimentazione elettrica è invece garantita da un’unità da 130 CV, che può lavorare in sinergia col motore termico, abbattendo i consumi medi a poco più di due litri per 100 km, per emissioni di CO2 che risultano sotto i 50 g/km.

Accanto alla grande novità della Serie 2 Active Tourer, BMW ha esposto due belle coupé dal carattere molto differente. La Serie 4 Gran Coupé è una vera sportiva top di gamma, ma con carrozzeria 4 porte, mentre la piccola Serie 2 Coupé è senza dubbio più accessibile e convenzionale nel look. Dopo la premiere in Svizzera, BMW ha portato a Misano le sue sportive e presto Tgcom24 vi racconterà le impressioni ricavate dalla prova.