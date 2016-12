09:30 - È dal 1929 che le auto e le moto più prestigiose del mondo si danno appuntamento ogni anno a Cernobbio, per eleggere la più bella tra loro. All’epoca le automobili erano “giovani”, potevano avere al massimo qualche decennio sulle spalle, e così poco a poco il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este è diventato il palcoscenico più importante per le auto d’epoca. E il più bello e ammirato al mondo, anche per la suggestiva cornice che l’accoglie da sempre: il Lago di Como.

Questo fine settimana si svolge l’85° edizione del Concorso d’Eleganza, nel frattempo arricchito da altri riconoscimenti e categorie, e sono oramai 10 le edizioni che vedono il BMW Group nelle vesti di main partner. I luoghi sono quelli di sempre: il Grand Hotel Villa d’Este e i giardini di Villa Erba, a Cernobbio, che per tre giorni – dal 23 al 25 maggio – diventa un vero e proprio museo motoristico e assegnerà la Coppa d’Oro Villa d’Este. Ma ci sarà spazio anche per i prototipi, e la concept car più bella verrà premiato dal pubblico nel Concorso d’Eleganza Design Award. Domenica pomeriggio, nel parco di Villa Erba, si svolgerà anche il Concorso per le Motociclette.

L’edizione 2014 dell’evento celebra due anniversari importanti: i 110 anni di Rolls-Royce e i 100 anni di Maserati. La Casa inglese fu fondata da Charles Rolls e Henry Royce, un operaio e un aristocratico accomunati dalla “ricerca dell’auto della perfezione”. I 100 anni di Maserati vengono omaggiati con la V4 Zagato del 1929, un’auto da corsa con motore a 16 cilindri, e con la concept Alfieri che, si spera, andrà presto in produzione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.concorsodeleganzavilladeste.com.