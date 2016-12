07:00 - Un video per spiegare come nasce l’Alfa 4C Spider. Novanta secondi di emozione. La bellissima 2+2 posti scoperta Alfa Romeo andrà in produzione soltanto all’inizio del 2015, la vettura esposta al Salone di Ginevra è infatti soltanto un modello pre-serie, eppure c’è già chi si è messo in fila per accaparrarsi uno dei primi esemplari dell’edizione lancio.

Cuore del progetto è il Centro Stile Alfa Romeo, che ha creato un modello con una ben distinta personalità, nonostante la chiara derivazione dalla 4C Coupé. La fattura artigianale e la lavorazione a mano di parte dell’assemblaggio dovrebbe però essere assicurata anche sulla “vera” Alfa 4C Spider della produzione di serie. Il motore del modello esposto a Ginevra è lo stesso della 4C Coupé, il premiato 1750 Turbo Benzina da 240 CV, con lo stesso cambio Alfa TCT a doppia frizione. Gravosa la responsabilità: la gamma 4C è destinata a riportare negli Stati Uniti il marchio Alfa Romeo.