Coast to coast con la bici in carbonio Peugeot

08:00 - Coraggio, voglia di avventura, passione per la bici e per i viaggi. Sono tanti gli ingredienti per affrontare un’impresa come quella di Andrea Tozzi, 36enne extreme biker toscano che con la sua bicicletta in carbonio Peugeot ha affrontato il viaggio coast to coast del Nord America, dall’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico. Quaranta tappe da Vancouver a New York, per 5.359 km percorsi, senza mai cadere e con tante montagne scavallate.

Per Peugeot una conferma, anche se sotto forma di due ruote. Un’altra delle avventure che la Casa francese effettua in giro per il mondo, come la cronoscalata record lo scorso mese di agosto della Pikes Peak con la 208 Turbo 16. O il Mongol Rally a bordo di una 2008. Stavolta invece l’impresa riguarda una bici, una sofisticata Peugeot CS01 “Eastern Arrow”, un gioiello di carbonio e acciaio di otto chili. Senza dubbio una delle più lunghe “pedalate” in solitaria nella storia delle due ruote. E con la telecamera rivolta sempre sulla strada, a riprendere quei luoghi e quei paesaggi d’America che illuminavano gli occhi di Sergio Leone e dei tanti altri che, in macchina però, hanno avuto come viaggio dei sogni il “coast to coast on the road” americano.

Andrea Tozzi non ha alcuna intenzione di fermarsi. D’altronde il 36enne ciclista toscano non è nuovo a queste imprese. Aveva già fatto da Parigi a Milano – Arc to Arc – passando per Germania e Austria – e quest’anno è già pronto per fare il giro del mondo in bici. Sempre in sella al suo gioiello Peugeot in carbonio. Partirà ad aprile, le prime tappe saranno nel continente africano, per un viaggio che dovrebbe durare circa 18 mesi. Sul sito Internet http://www.roadexperience.peugeot.it/transamerica/ è possibile rivivere le tappe del coast to coast americano e della Peugeot CS01.