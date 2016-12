Citroen, il salto in avanti di Jumper

09:00 - Citroen rafforza la sua gamma di veicoli commerciali leggeri con il nuovo Jumper. Ma i 4 modelli della gamma sono tutti perfetti anche per l’uso privato e sono in tanti – famiglie e professionisti – a sceglierli per la loro praticità. Il più piccolo è Nemo, il più grande Berlingo ha avuto un successo incredibile (anche in Italia) e poi Jumpy e il nuovo Jumper, ottime navette per gli impieghi più vari. Nuovo Jumper poi ha dotazioni da autovettura di fascia alta e può trasportare fino a 9 passeggeri.

Il restyling di Citroen Jumper arriva dopo 800 mila unità già vendute nel mondo. È un veicolo estremamente flessibile, può far tutto e trasportare qualsiasi cosa, altro che semplice furgone! In Italia è disponibile in 4 diverse lunghezze, 3 passi e 3 altezze, per una capacità di carico che va da 8 a 17 metri cubici. Le versioni con doppie cabine e 7 posti sono realizzate con Durisotti. Un veicolo polivalente, che è stato migliorato anche nelle motorizzazioni, più efficienti e in grado di abbassare ulteriormente i costi di utilizzo. Sulle motorizzazioni e-HDi da 130 e 150 CV c’è lo Stop&Start e i consumi si abbassano del 15%, ma la gamma motori si compone di 6 proposte – tutte turbodiesel common rail – per potenze che vanno da 110 a 180 cavalli.

E poi sul grande veicolo Citroen ci sono il controllo della trazione, l’assistente per le partenze in salita, il limitatore-regolatore di velocità, l’avviso di superamento della carreggiata e la retrocamera di parcheggio! Comfort automobilistico anche per gli interni, visto che nuovo Jumper ha il Connecting Box, un kit che comprende il vivavoce Bluetooth e la presa USB, con un touch screen a colori da 5 pollici e le funzioni navigazione e telecamera di retromarcia integrate.