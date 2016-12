09:00 - Citroen lancia una nuova versione top di gamma della DS5. Monta un motore due litri da 180 CV, alimentato dal più sofisticato sistema turbodiesel common rail in circolazione, grazie al quale i consumi e le emissioni si riducono ai livelli di un’utilitaria. Ma la caratteristica principale della nuova Citroen DS5 2.0 BlueHDi è però nell’assetto e nella fluidità di marcia, sempre impeccabile, merito di ammortizzatori nuovi di zecca che permettono di attenuare tutte le imperfezioni del manto stradale. Una qualità che Citroen coltiva da sempre.

Il nuovo telaio e i nuovi ammortizzatori permettono così di ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche della vettura e, di conseguenza, i sobbalzi all’interno dell’abitacolo. Il viaggio risulta così sempre confortevole. E la marcia è progressiva e anch’essa comoda e poco stressante. La DS5 monta infatti il motore 2.0 BlueHDi da 180 CV (una ventina di cavalli in più della precedente versione 2.0 turbodiesel), con un nuovo turbocompressore a geometria variabile. Motore che sprigiona una coppia massima formidabile di 400 Nm fin dai 2.000 giri al minuto, e questo consente riprese sempre molto fluide, senza strappi. Il comfort raddoppia col cambio automatico a 6 rapporti.

Il nuovo motore BlueHDi rispetta lo standard Euro 6 sulle emissioni e riduce i consumi medi sui 100 km ad appena 4,4 litri di gasolio. Non solo, ma le emissioni di CO2 si attestano sui 114 g/km, e grazie al nuovo filtro antiparticolato le emissioni di polveri sottili sono eliminate del 99,9 percento. Citroen impiega anche l’additivo AdBlue che abbatte del 90 % le emissioni di ossidi di azoto: va inserito in un apposito serbatoio da 17 litri e assicura un’autonomia di marcia di ben 20 mila km. Disponibile in 4 versioni, la nuova Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CV ha un listino che parte da 35.150 euro.