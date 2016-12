09:40 - Le stagioni dettano le scelte del marketing. Lo dimostra la Citroen DS3 Cabrio, che scopre tutta l’esclusività della versione speciale Summer Time. La raffinata decappottabile francese si presenta con un’assoluta novità mondiale: i fari anteriori che integrano la tecnologia a Led con quella allo Xeno, per dar vita a un fascio di luce tanto luminoso quanto potente. Anche i gruppi ottici posteriori sono a Led e sfoggiano un originale effetto 3D.

Quest’innovazione nel sistema di illuminazione permette di risparmiare il 35% di energia per gli anabbaglianti e il 75% per gli abbaglianti. I Led infatti hanno una durata di vita standard di oltre 20.000 ore, come dire 20 volte più delle tradizionali lampade alogene. Un’innovazione funzionale ma anche estetica, e restando nel campo del look, la DS3 Cabrio si caratterizza per le sue possibilità di personalizzazione. Come il motivo “Irrésistible Paris”, che riporta i due simboli per eccellenza di Parigi – la Torre Eiffel e l’Arco di Trionfo – attraverso un’incisione laser sulla finitura della plancia e una serigrafia sul vetro laterale posteriore. Inedita è poi la tinta di carrozzeria Bianco Perla, molto elegante per una cabrio, e nuovi sono anche i cerchi in alluminio da 17 pollici diamantati

La Citroen DS3 Cabrio Summer Time dispone delle più ecologiche motorizzazioni a gasolio, le BlueHDi 1.6 da 100 e 120 CV. A benzina è particolarmente efficiente la cilindrata 1.2 da 82 CV con cambio elettroattuato, ma il top è la versione turbo da 155 CV, disponibile anche col cambio pilotato ETG.