Citroen DS3 Cabrio Racing

08:00 - Una cabrio da corsa è sempre un bel vedere. E sicuramente è un bel guidare. Forse perché ricorda le monoposto di Formula 1, o più semplicemente perché il piacere di guida si esalta con le alte prestazioni e il vento in faccia. È anche per questo che Citroen ha presentato la DS3 Cabrio Racing al Festival della Velocità di Goodwood, in Inghilterra, un vero tempio della sportività. Un modello unico all’epoca del festival, ma poi Citroen ha deciso di produrre in una serie limitatissima – 250 unità – e numerata.

La DS3 Cabrio Racing è una versione sportivissima della già bellissima DS3 Cabrio. Il motore turbo benzina da 1,6 litri sviluppa 207 CV di potenza ed è stato messo a punto dalla divisione Citroen Racing, che beneficia della competenza del team otto volte Campione del Mondo Costruttori Rally. La coppia massima è di 275 Nm, erogati già dai 2.000 giri/minuto, e l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in appena 6,5 secondi. Il km da fermo è percorso in 26 secondi e mezzo! Insomma, una decappottabile fuori dagli schemi convenzionali questa DS3 Cabrio Racing, lunga circa 4 metri ma dal temperamento fortissimo.

Vivace, dinamica, giovane, e in quest’allestimento anche estremamente sportiva. Citroen continua a lavorare sulle personalizzazioni della gamma DS e riesce sempre a cesellare belle creazioni. La DS3 Cabrio Racing è un’edizione esclusiva, con finiture in carbonio di taglio sportivo, e che in questa versione è proposta in un originale colore matto “Grigio Moondark”, con capote in tela Nera e cerchi nero lucidi da 18 pollici. L’immatricolazione di questo modello è possibile soltanto dietro prenotazione dal concessionario Citroen, che provvederà a importarla secondo le specifiche e i desiderata del cliente.