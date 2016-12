Citroen DS Racing, il rally per tutti

09:30 - Gli appassionati di auto da corsa hanno ora una chance in più per … correre davvero. Auto che derivano dalla produzione di serie, ma omologate per l’impiego in pista. Un’esperienza che Citroen rende possibile grazie all’ampliamento della gamma DS, da qui nasce infatti un ventaglio di vetture ad alto contenuto di adrenalina. È la gamma Citroen DS Racing, che si compone di 5 versioni super speciali della DS3, il cui motore 1.6 benzina è modificato per sviluppare potenze da 125 a 300 CV.

La gamma si compone dei modelli DS3 R1, DS3 R3, DS3 R3 Max, DS3 R5, DS3 WRC. La prima versione DS3 R1 ha il motore 1.6 a trazione anteriore da 125 CV e costa 30.000 euro; la DS3 R3 il motore 1.6 turbo da 210 CV, sempre a trazione anteriore, e il prezzo sale però a 80.000 euro. C’è anche la versione DS3 R3 Max potenziata a 230 CV, che arriverà a settembre. Poi si va verso l’agonismo puro, con la Citroen DS3 R5 1.6 turbo da 280 CV e trazione 4x4, che costa 250.000 euro, mentre la “terribile” DS3 WRC da 300 CV sarà disponibile soltanto a noleggio. Il palmares sportivo Citroen d’altronde parla da solo: nel Mondiale Rally Sebastian Loeb ha vinto 9 titoli mondiali, e per 8 volte la marca francese si è aggiudicata il titolo costruttori. Le Citroen partecipano a 9 campionati rally nel mondo, con 74 equipaggi impegnati. In Italia nel 2014 si svolge per la quarta volta il Citroen Racing Trophy Italia con la DS3 R3.