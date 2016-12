Citroen C4 e-THP 130, efficienza e potenza

07:00 - Un motore più piccolo e quindi più efficiente, ma con un turbocompressore che inietta dosi di potenza insospettabili per la carrozzeria. Che è quella della Citroen C4, la 5 porte di fascia media comoda e ben salda a terra, che smette gli abiti della “solita” auto di famiglia per scoprire verve e modernità. Il merito è di un nuovo motore, da qualche settimana disponibile sul mercato italiano: il 3 cilindri e-THP 130 di soli 1.200 cc, capace di sviluppare la potenza massima di 130 CV a 5.500 giri.

Ha tanti meriti questo e-THP 130: è il primo motore a benzina del gruppo Peugeot-Citroen a rispettare la normativa Euro 6 sulle emissioni. Limita infatti queste a 110 g/km. Non solo, i consumi medi sui 100 km sono di appena 4,8 litri, cioè con un litro di benzina si fanno più di 20 km! L’esame efficienza è superato, come anche il pregiudizio su un 3 cilindri montato su un’auto di una certa mole, lunga oltre 4,3 metri e con le carreggiate più ampie della categoria. Ma è superato anche quello della dinamicità, perché il turbocompressore aggiunge potenza e il sistema di iniezione diretta ad alta pressione (THP sta per Turbo High Pressure) lo eroga a qualsiasi regime di rotazione del motore.

Il risultato è un’ottima coppia massima di 230 Nm a soli 1.750 giri al minuto, e il 95% di questa è disponibile già a 1.500 giri. Il cambio è manuale a 6 marce e di serie c’è lo Start&Stop. In questo modo la Citroen C4 e-THP 130 a benzina azzera il gap di coppia nei confronti dei motori turbodiesel common rail e diventa fluido e versatile come le più efficienti motorizzazioni a gasolio. La nuova Citroen C4 e-THP 130 è disponibile in Italia nelle versioni Seduction ed Exclusive, i prezzi partono da 21.500 euro.