Citroen avvia la produzione di C4 Cactus

08:30 - L’impressione è di una grande capacità produttiva e di tecnologie all’avanguardia, insospettabili osservando il sito dall’esterno. Siamo andati a Villaverde, poco fuori Madrid, dove Citroen ha dato il via alla produzione del suo originale crossover C4 Cactus. Un sito storico, che risale al 1952, dove ancora si sente l’odore acre della chimica, perché lo stabilimento, oltre all’assemblaggio su linee di saldatura completamente robotizzate, si occupa anche della verniciatura.

La visita del sito spagnolo è un’esperienza di quanto cambiata sia la costruzione di un’autovettura. La saldatura dei cristalli è oggi totalmente robotizzata e viene fatta direttamente sulla carrozzeria. Tecniche giapponesi che hanno attecchito anche nel cuore della Vecchia Europa, toyotismo moderno che si snoda su due turni di lavoro e col record dell’85% del prodotto finale perfettamente funzionante. Il restante 15% risolve gli eventuali problemi in 5 minuti, e qui subentra il lato umano, ancora fondamentale. A Villaverde Citroen ha assunto 200 addetti in più per produrre il suo Suv, raffinato nell’estetica e nella dotazione tecnica, basti pensare alle particolari protezioni di carrozzeria denominate Airbump.

In Italia le prime C4 Cactus arriveranno all’inizio di luglio, le consegne partiranno a settembre. Ma chi conosce l’auto e vuole essere tra i primi a possederla, può già ordinarla da oggi. La gamma motori si compone di 4 benzina e due diesel: i primi hanno potenze che vanno da 75 a 110 CV, quest’ultima una motorizzazione turbo; a gasolio i due turbo common rail ad alta efficienza sviluppano 92 e 100 CV. Ben 10 i colori di carrozzeria e 4 le tinte degli Airbump, mentre gli ambienti interni sono tre: Armonia Grigio Pietra, Habana, Purple. Il crossover Citroen è disponibile in 3 versioni: Live, Feel e Shine, il range di prezzi va da 14.950 a 21.750 euro.