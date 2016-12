Celerio, city car che pensa in grande

09:30 - C’è tanto fieno per quest’inverno nella cascina Suzuki. In attesa di scoprire la nuova Grand Vitara, il Suv completamente rinnovato che debutterà al Salone di Parigi, e le versioni speciali di Swift 4x4 e Jimny attese al 4x4 Fest di Carrara, la prima novità sarà Celerio. È una city car 5 porte di segmento A, un po’ più grande della Alto di cui prende il posto, tanto che mira a ridefinire gli standard di abitabilità della categoria.

Suzuki Celerio è lunga 3,6 metri e larga 1,6, misure che la rendono agile e maneggevole e permettono di ricavare un bel bagagliaio da 254 litri, tra i più capienti della categoria. È molto alta – 1,53 metri – e questo migliora il senso di spaziosità degli interni, ma ne beneficia anche la posizione rialzata del guidatore. Dimenticati i cristalli posteriori a compasso della Alto, ora le 4 portiere laterali hanno normali finestrini scorrevoli. Suzuki promette una buona silenziosità di marcia grazie ai materiali fonoassorbenti impiegati nella lavorazione della carrozzeria. In gamma il solo motore 1.0 a benzina, parco nelle prestazioni ma super efficiente. La potenza è limitata a 68 CV – perfetti per l’uso cittadino – e la velocità massima dichiarata è di 155 km/h, ma il plus di questo modello è che con 1 litro di benzina si fanno ben 23 km nel ciclo combinato! E le emissioni di CO2 sono inferiori al valore d’eccellenza dei 100 g/km.

Celerio sarà disponibile sia col cambio manuale a 5 marce che il meccanico robotizzato (Auto Gear Shift), con un attuatore elettroidraulico che agisce sugli innesti e sulla frizione in modo automatico. Di serie la nuova city car Suzuki vanta l’ESP, 4 airbag, l’aria condizionata, l’ABS con assistente di frenata (Brake Assist Function), sistema audio con lettore CD-MP3 e presa USB e dispositivo Bluetooth. C’è anche una versione GLX più ricca di contenuti: 6 airbag, volante in pelle, fendinebbia, cerchi in lega, retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati. Arrivo previsto a dicembre.