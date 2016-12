Buon compleanno alla Golf

08:30 - Il mito della Volkswagen Golf è più vivo che mai. Ancora una volta lo scorso anno, e nei primi tre mesi del 2014, la Golf si conferma l’auto più venduta d’Europa. Prima in Germania e in tanti Paesi del Vecchio Continente. E dire che la prima Golf uscì dalle catene di montaggio il 29 marzo del 1974, ha cioè compiuto 40 anni! La Golf insomma è una best-seller che si sta trasformando in una evergreen, sempre al passo coi tempi, visto che le ultime versioni parlano la lingua dell’alimentazione ibrida elettrica.

Nei suoi primi 40 anni la Golf è stata venduta in oltre 30 milioni di unità. Oggi viene prodotta in due stabilimenti in Germania e poi in Cina e in Messico. Tutta l’evoluzione dell’industria automobilistica è passata sotto i cofani della Golf: motori turbo, a iniezione diretta, la trazione integrale, per non parlare delle dotazioni di sicurezza. Una vettura di versatilità estrema, che Volkswagen ha prodotto in tante varianti di carrozzeria (station wagon, cabrio, Golf Plus con assetto da monovolume). Con l’obiettivo di confermarsi leader, erede unico e insostituibile del mitico Maggiolino.

Quando uscì la prima Golf nel 1974, fu rivoluzionaria proprio rispetto a questo: adottava infatti la trazione anteriore dopo il quasi mezzo secolo di motore e trazione posteriore del Maggiolino. Disegnata da Giorgetto Giugiaro, la prima Golf fu subito un successo e si comprese come il segmento C non sarebbe stato più lo stesso. La seconda generazione arrivò nell’agosto del 1983 e nel 1986 adottò la trazione integrale. All’inizio degli anni 90 toccò alla terza serie sorprendere il mercato coi suoi airbag anteriori e, dal ’96, con l’ABS montato di serie. La Golf IV arrivò nel 1998 e proponeva il controllo elettronico di stabilità ESC, mentre la quinta generazione del 2003 fece conoscere i nuovi cambi DSG. Poi la storia recente della sesta (2008) e settima (2012) generazione, sempre la più venduta d’Europa.