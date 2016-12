09:00 - Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California, ha forse un solo rivale nel mondo: il Concorso di Villa d’Este a Cernobbio. Ma il prestigio che accomuna entrambi gli eventi li rende unici, spettacolari, e dove le protagoniste sono le migliori auto mai prodotte nel secolo dell’automobile, e i modelli più esclusivi del presente. Quest’anno a Pebble Beach (che si inaugura l’11 agosto) vedremo una favolosa Bugatti Legend, l’ultima della serie di 6 modelli unici, dedicata a Ettore Bugatti, il fondatore di origini italiane dell’azienda alsaziana.

Più che una supercar, la Bugatti Legend “Ettore Bugatti” è un’iperbole, l’idea di un’automobile come si vedono nei fumetti o in qualche film di genere fantasy. Omaggia il grande coraggio e la virtù artistica del fondatore Ettore, che al mondo delle quattro ruote ha dato miti come la Bugatti Type 41 Royale. Basata sulla Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse1, come le altre 5 “Legend”, quest’esemplare favoloso monta il motore 16 cilindri di 8.000 cc da 1.200 CV di potenza! Per una coppia massima ineguagliabile di 1.500 Nm tra i 3.000 e i 5.000 giri al minuto. Nella suggestione americana, la definiscono un “rocket”, un razzo, che può raggiungere i 408 km/h di velocità e sullo 0-100 fa segnare 2,6 secondi! Ma non è solo una questione di performance, una Bugatti è più e tanto altro ancora. Nel design, negli interni, è il segno della distinzione, che favorirà soltanto tre clienti nel mondo, perché non più di tre esemplari verranno costruiti di questa versione. Il cui prezzo, escluse Iva e tasse, è di 2.350.000 euro.