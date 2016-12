BMW X6, il crossover senza concorrenti

09:00 - Uguale solo a sé stessa. È la BMW X6, di cui è in rampa di lancio la seconda generazione. Un crossover che non ha concorrenti, e per la stravaganza del design e per le dotazioni uniche, che mischiamo sportività e lusso. Senza stravolgere il suo look dinamico, BMW X6 resta forse l’unico Suv-coupé sul mercato, perché l’assetto da Suv con le doti fuoristradistiche proprie della trazione integrale xDrive si sposano con l’impronta sportiva di una carrozzeria che cita i coupé in più dettagli di stile.

La nuova BMW X6 sorprende anche all’interno, perché propone ambienti esclusivi e lussuosi, con equipaggiamenti premium e pacchetti di design importanti, come l’M Sport. Di serie la seconda generazione del crossover bavarese ha i proiettori bixeno, i cerchi in lega da 19 pollici, il portellone ad apertura automatica, il climatizzatore automatico bizona e i rivestimenti in pelle. Un veicolo anche molto versatile, visto che il portellone apre su un bagagliaio da 580 litri! Che diventano 1.525 abbattendo la seconda fila di sedili. Il pacchetto di sicurezza Driving Assistant accoglie tutte le più evolute dotazioni di protezione dei passeggeri e a richiesta è anche disponibile il visore notturno a infrarossi (Night Vision) per migliorare la visibilità col buio.

Il carattere è quello proprio di BMW, elevato a potenza su questo crossover premium, la cui gamma motori include solo 6 e 8 cilindri. L’aerodinamica è perfetta grazie agli Air Curtain e agli Air Breather, che ottimizzano il flusso d’aria attorno al veicolo, tanto che la media consumi si riduce del 22% rispetto alla prima generazione. La motorizzazione benzina disponibile al lancio – la xDrive50i – monta un motore V8 da 450 CV. E le due versioni turbodiesel non sono da meno, sviluppano 258 e 380 CV! Quest’ultima è la versione xDrive50d e dispone di ben turbocompressori, mentre tutte le altre motorizzazioni sono biturbo. La nuova BMW X6 arriverà su strada alla fine del 2014.