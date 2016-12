BMW stupisce con la Serie 2 Cabrio

09:00 - Prime immagini di un nuovo modello BMW. E come sempre, in primo piano, ci sono la bellezza e la sportività, che vanno sempre a braccetto su un’auto della Casa bavarese. La novità si chiama Serie 2 Cabrio, che diventa la più piccola decappottabile BMW prendendo il posto della Serie 1 Cabrio. Ma “piccola” è una forzatura, perché le dimensioni, la personalità della silhouette slanciata e la qualità dinamica delle motorizzazioni ne fanno una vera reginetta della strada.

La BMW Serie 2 Cabrio ha fianchi muscolosi, con una decisa nervatura laterale e passaruota posteriori che fanno intendere come questa vettura abbia la trazione posteriore, una sorta di asso nella manica per un’auto scoperta. Gli sbalzi corti, il cofano allungato, le carreggiate ampie denotano tutto il carattere della cabrio tedesca, lunga più di 4,4 metri e con un passo di quasi 2,7 metri, segno che l’abitacolo è spazioso e confortevole per 4 passeggeri. I livelli di personalizzazione sono accurati, con BMW che offre vari allestimenti: Advantage, Luxury Line, Sport Line e M Sport, ognuna con un proprio design esterno ed equipaggiamenti esclusivi. Un’auto da godere al sole, che non rinuncia però alla versatilità e lo dimostra il bagagliaio da 335 litri (a capote chiusa), 30 litri in più del modello di cui prende il posto.

La capote è un altro elemento distintivo della BMW Serie 2 Cabrio: è in tessuto ma ad azionamento elettrico e offre il massimo comfort acustico grazie allo speciale isolamento fornito dagli strati di tessuto. Si apre e si chiude in 20 secondi, semplicemente premendo un pulsante e anche durante la marcia fino ai 50 km/h di velocità. Quattro le motorizzazioni, tutte col doppio turbocompressore, anche la 220d a gasolio da 190 CV, mentre a benzina sono disponibili la 220i da 184 CV, la 228i da 245 CV e la straripante M235i con motore 6 cilindri da 326 CV. Tutte le versioni vantano di serie i controlli elettronici di stabilità e trazione (DSC e DTC), più la funzione di bloccaggio elettronico del differenziale dell’asse posteriore. Su strada vedremo la Serie 2 Cabrio a febbraio 2015.