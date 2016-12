BMW Serie 4 Gran Coupé

09:30 - Come è toccato ad altri modelli BMW nel recente passato, anche a lei spetterà il compito di fare da antesignana di una gamma tutta nuova. Si chiama Serie 4 Gran Coupé, l’ultima nata di Monaco di Baviera, e dietro il suo nome mai comparso prima d’ora nella gamma del costruttore, si nasconde in effetti un prodotto del tutto inedito.

La formula con cui BMW ha sintetizzato il suo ultimo modello, è il frutto di una semplice intuizione: quella di offrire ai clienti una vettura in grado di offrire un mix di virtù dal sapore nuovo. La Serie 4 Gran Coupé risulta dall’incrocio tra una normale Serie 3 berlina, e la recente Serie 4 Coupé. Dalla prima ha ripreso le portiere posteriori, mentre dalla seconda ha ereditato il padiglione rastremato e basso.

La ciliegina che fa da tocco finale di questo cocktail è rappresentata da un terzo elemento, ossia l’introduzione di un portellone posteriore al posto del baule con lunotto fisso. Questa scelta, originale e coraggiosa, ha tutta una serie di importanti conseguenze.

La prima: introdurre un po’ della versatilità della Serie 3 GT anche su questa vettura dalla caratterizzazione marcatamente più sportiva. La seconda: differenziare il progetto della Serie 4 Gran Coupé da quello della sua sorella maggiore, la Serie 6 Gran Coupé, che è invece una classica quattro porte. La terza, che poi è anche quella più importante: porre la nuova arrivata in diretta concorrenza con la rivale diretta, l’Audi A5 Sportback. Finora indisturbata nel suo segmento d’appartenenza, dove di fatto non ha avuto rivali per oltre quattro anni.

Ora, con l’arrivo della Serie 4 Gran Coupé, le carte in tavola cambiano, e i clienti hanno un nuovo modello da poter scegliere. Lunga 4,63 metri, la nuova cinque porte tedesca ha dimensioni esterne praticamente identiche a quelle di una normale Serie 3 (4,62 m) o di una Mercedes CLA (4,64 m), mentre resta piuttosto distante dall’A5 Sportback, che raggiunge i 4,71 metri. Più bassa di 5 cm rispetto a una Serie 3 (1,38 m contro 1,43), la nuova Gran Coupé offre inoltre un bagagliaio di notevole capacità (480 litri).

Disponibile nelle nuove linee d’allestimento Modern, Sport e Luxury, la Serie 4 a cinque porte stupirà con le dotazioni tecnologiche, che comprendono Head-up Display, cruise control attivo e fari a Led con abbaglianti automatici. Per quello che riguarda le motorizzazioni, al debutto ci saranno tre benzina (420i da 184 CV, 428i da 245 CV e 435i da 306 CV) e due diesel (418d da 143 CV e 420d da 184 CV). Per il momento, la BMW non ha comunicato i prezzi della sua nuova cinque porte in riferimento al mercato italiano.