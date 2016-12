BMW Serie 4 Cabrio, ora anche 4x4

08:30 - Sbanca, stupisce e rilancia. La BMW Serie 4 Cabrio non fa in tempo ad arrivare sul mercato italiano che già si propone in nuove versioni. Dopo la prova di Tgcom24 della versione 435i a Misano, qualche settimana fa e di cui si parla nel video, ecco che la stupenda cabriolet tedesca – slanciata e sensuale nei suoi 4,638 metri di dinamica lunghezza – si propone con una nuova motorizzazione 428iA xDrive a trazione integrale e con la versione più sportiva di tutte, la M4 Cabrio.

Se però la prestazionale BMW M4 Cabrio arriverà in seguito, la BMW 428iA xDrive è una novità fresca fresca di listino. Il motore 4 cilindri biturbo benzina sviluppa 245 CV di potenza, a dispetto della cilindrata di soli due litri, e una coppia massima di 350 Nm, disponibile fin dai 1.250 giri al minuto, quindi appena si schiaccia il pedale dell’acceleratore. Le performance sono strepitose per un’auto che si fa apprezzare a capote abbassata: 250 km/h di velocità (limitata elettronicamente) e accelerazione sullo 0-100 che si compie in 6,5 secondi. In più c’è la trazione integrale xDrive, in meno la mancanza dell’opzione per il cambio automatico a 8 rapporti, disponibile sulle altre motorizzazioni della cabriolet. I prezzi della BMW 428iA xDrive vanno da 57 mila a 62.600 euro. Ultima annotazione: nel listino della vettura diventa standard l’indicatore della pressione pneumatici per tutte le motorizzazioni.