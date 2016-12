BMW Serie 2 Active Tourer

08:30 - BMW celebra l’ingresso in gamma di un nuovo modello, che è molto più di una semplice novità di prodotto: la Serie 2 Active Tourer rappresenta la chiave con cui la casa tedesca esce definitivamente dal recinto della tradizione e si appresta a percorrere con grande coraggio strade tecniche del tutto inedite. Un modello nato per divertire e rispondere alle esigenze del tempo libero, primo monovolume della BMW e soprattutto il capostipite di un’intera nuova generazione di automobili, costruite sulla nuova piattaforma a trazione anteriore, una vera e propria prima assoluta per BMW, da sempre fedele alla trazione posteriore (o in alternativa integrale).

Lunga 4,34 metri, la nuova versione della Serie 2 è innanzi tutto riconoscibile come BMW: anche l’ultimo modello di Monaco ripropone l’inconfondibile design della casa, abbinandone tutti i suoi stilemi tradizionali a doti di carico e versatilità notevoli come mai prima d’ora su un modello dell’Elica: il bagagliaio, per esempio, ha una capacità di carico che va dai 468 litri della configurazione di minimo carico ai 1.510 di cui dispone abbattendo i sedili. Non solo la piattaforma, ma anche le motorizzazioni sono figlie di una vera e propria rivoluzione tecnica. Le nuove unità, tutte dotate di tecnologia TwinPower Turbo e iniezione diretta, saranno inizialmente tre. La Active Tourer verrà proposta al lancio sui mercati con il nuovissimo 1.5 tre cilindri da 136 CV, il 2.0 quattro cilindri da 231 CV e il 2.0 diesel da 150 CV.

Il primo dei tre motori, dedicato alla 218i e gemello di quello montato sulla nuova Mini, dispone di 220 Nm già a 1.250 giri ed è offerto con il cambio manuale sei rapporti di serie, mentre su richiesta si può avere anche l’automatico, sempre con sei marce. Per la 225i con il 2.0 turbo quattro cilindri la coppia massima sale invece a 350 Nm (sempre disponibili da 1250 giri): l’unico tipo di trasmissione offerta in questo caso è il cambio automatico a otto marce. Completa la gamma iniziale il due litri a gasolio della 218d, che di Nm ne ha 330, a partire da 1750 giri.

La Serie 2 Active Tourer, che sarà disponibile anche con la trazione integrale xDrive (ma solo a partire dal prossimo autunno), farà uso di tutti i più recenti sistemi di sicurezza attiva messi in campo da BMW negli ultimi mesi. Spiccano, per il loro livello tecnologico, l’assistente alla guida in colonna, che segue automaticamente le auto che precedono, e tutte le nuove app del sistema ConnectedDrive.