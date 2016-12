BMW rilancia il progetto X3

09:00 - Dieci anni fa il primo BMW X3 avviò il costruttore bavarese verso il segmento degli Sports Utility. Oggi dopo un milione di unità vendute, il nuovo X3 – restyling del modello lanciato nel 2010 – si conferma il cavallo di punta di una gamma, quella BMW X, che conta ben 5 modelli. La novità del 2014 è un nuovo e super efficiente motore turbodiesel da 190 CV, ma la gamma motori è estremamente versatile e si compone di 4 diesel e 3 benzina, tutti biturbo e con potenze che vanno da 150 a 313 CV.

Il restyling estetico di BMW X3 tocca i doppi proiettori circolari anteriori, disponibili anche a LED, i paraurti e i retrovisori esterni che ora hanno le frecce integrate. Un maquillage in direzione della modernità stilistica, che segue un po’ i crossover BMW (X6 e il nuovissimo X4). Gli interni fanno un bel balzo in avanti sul fronte delle finiture: ci sono inserti cromati, la consolle centrale in nero lucido, rivestimenti inediti dei sedili e pacchetti di equipaggiamenti esclusivi, come xLine. A richiesta la nuova X3 dispone del sistema di apertura automatica del cofano posteriore (Smart Opener). La versione più innovativa è senza dubbio la X3 xDrive20d, col motore 2.0 biturbo a gasolio da 190 CV e trazione integrale, ma sempre a gasolio è interessante la versione X3 sDrive18d con sola trazione posteriore. I prezzi della nuova BMW X3 partono da 40 mila euro.