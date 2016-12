BMW M3, performance ed efficienza

08:30 - Aumentare le prestazioni, riducendo le dimensioni dei motori. Si chiama efficienza ed è un piano di lavoro che riguarda anche le auto sportive. È il caso della nuova BMW M3, una berlina 4 porte dalla verve dinamica straripante, che è stata completamente rinnovata. Motore, scocca, dotazione tecnica, in un progetto congiunto che coinvolge anche la inedita M4 Coupé, senza dubbio due delle novità più apprezzate del Salone di Detroit 2014.

La nuova BMW M3 berlina adotta tecnologie racing di primo livello ed è stata costruita con leghe leggere, come l’alluminio per la scocca e i componenti della scocca, la fibra di carbonio per varie parti della carrozzeria e il carbonio per il tetto. L’alleggerimento di circa 80 kg ha permesso alla M3 di ottimizzare ulteriormente le performance dinamiche, basti pensare che la coppia massima di 550 Nm (erogata già a 1.800 giri al minuto) supera del 40% il valore della precedente BMW M3 berlina. L’accelerazione da 0 a 100 km/h di questa carrozzeria 4 porte si compie in appena 4,1 secondi e la velocità massima di 280 km/h è limitata elettronicamente.

La super berlina tedesca monta un nuovo motore 6 cilindri in linea 3.0 biturbo benzina da 431 CV, più piccolo e leggero dell’8 cilindri della precedente M3. Questa riduzione ha permesso di tagliare i consumi e le emissioni di circa il 25%, tanto che l’auto soddisfa lo standard Euro 6. La trasmissione di serie è manuale a 6 marce, anche questa alleggerita di 12 kg, e con la funzione di “doppietta” nelle scalate di marcia che finora era riservata al cambio a doppia frizione. A richiesta è disponibile il cambio a doppia frizione e 7 rapporti M Drivelogic, con funzione Launch Control per migliorare ulteriormente lo scatto in partenza. La nuova BMW M3 dispone infine del differenziale attivo M che ottimizza la trazione e la stabilità di guida attraverso un bloccaggio a lamelle controllato elettronicamente.