BMW lancia la Serie 2 Active Tourer

08:30 - In casa BMW è una rivoluzione importante. La Serie 2 Active Tourer non è semplicemente un modello inedito, è soprattutto un modello che apre le porte del garage su molte strade nuove: è la prima BMW a trazione anteriore, è una monovolume compatta, e fa debuttare una gamma tutta nuova di motori a tre cilindri. Per la Casa bavarese è l’occasione di rispondere alle nuove sfide della mobilità con modelli che mai prima aveva prodotto.

Ma al di là delle forme compatte, poco più di 4,3 metri di lunghezza, la Serie 2 Active Tourer non manca della dinamicità tipica del brand, basti pensare al Cx aerodinamico di 0,26, un vero record per la categoria degli MPV. Versatile e spaziosa, la monovolume BMW offre al cliente una capacità di carico che va da 468 a 1.510 litri. Il sedile posteriore può essere abbattuto premendo un pulsante posto sul lato del bagagliaio, mentre la stessa apertura del vano bagagli dispone a richiesta del dispositivo Smart Opener: basta un gesto col piede per aprirlo magicamente, sempre che abbiate le chiavi in tasca. Grande bagagliaio, che nulla toglie all’abitabilità interna, visto il passo di 2,67 metri e una linea del tetto molto alta, che consentono di utilizzare l’abitacolo in modo ottimale e di regalare una sensazione di spaziosità mai conosciuta fino ad oggi.

Da sempre considerata l’optimum per i guidatori sportivi, BMW lascia ora spazio ad altre “sensazioni” quando ci si siede al volante. Il guidatore della Serie 2 Active Tourer (e il passeggero anteriore) beneficiano di una posizione di seduta più alta rispetto ad una berlina. Privilegiando così il comfort e la visibilità piuttosto che l’emozione dell’assetto basso. Scelta confermata anche dalle motorizzazioni, tre al lancio italiano di fine settembre: 3 cilindri benzina 1.5 da 136 CV, 4 cilindri turbodiesel 2.0 da 150 CV e biturbo benzina da 230 CV, quest’ultima con di serie il cambio Steptronic a 8 rapporti e capace di toccare i 240 km orari.

La novità è chiaramente il 3 cilindri benzina della 218i, un campione di efficienza che limita i consumi a 5,2 litri/100 km e le emissioni di CO2 a 120 g/km. Consuma ancora meno la turbodiesel da 150 CV: 4,3 litri/100 ed emissioni di CO2 a 114 g/km. BMW promette per fine anno il 3 cilindri a gasolio di 1,5 litri e le versioni xDrive a trazione integrale. I prezzi della BMW Serie 2 partono da 27.950 euro.