BMW inaugura l’era delle luci al laser

09:00 - Un fascio di luce anabbagliante, di notte, illumina la strada fino a 70-80 metri di profondità, mentre gli abbaglianti arrivano a massimo 300 metri. BMW “guarda” oltre e nel campo dell’illuminazione ha sempre avuto una marcia in più degli altri: i fari allo xeno, i LED per le moto, il visore a infrarossi e ora le luci al laser. Che per la prima volta sono state montate sulla BMW i8, la splendida coupé a trazione elettrica, ma l’obiettivo è di rendere questo tipo di illuminazione standard sulle sue vetture più prestigiose.

Le luci al laser offrono molti vantaggi. Innanzitutto la profondità di illuminazione arriva a 600 metri ed è questa la principale qualità legata al comfort di chi guida e alla sicurezza stradale di tutti. È risaputo come il buio e la scarsa illuminazione siano spesso causa di spiacevoli incidenti, anche se il traffico è inferiore alle ore diurne, e i laser contribuiscono a ridurre i pericoli per la loro portata doppia rispetto ai fari tradizionali. Non solo, le luci al laser della BMW i8 hanno anche una intensità superiore di 10 volte rispetto ai fari tradizionali. E sono poi piccole (ogni luce laser è tre volte meno spessa di un LED) e leggere, sempre efficienti in ogni circostanza e qualsiasi condizione climatica, anche la più rigida.

Può sorprendere, ma le luci al laser sono legate anche al discorso meramente estetico. Una BMW, si sa, è sempre riconoscibile al buio: i quattro anelli luminosi anteriori rappresentano la firma di una BMW quando ci appaiono dallo specchietto retrovisore. E lo stessa cosa fanno i proiettori posteriori con la forma a L. Per le loro minuscole dimensioni, le luci al laser hanno la capacità di poter essere integrate in qualsiasi disegno del proiettore, diventando anche un elemento stilistico di rilievo. Nel caso della BMW i8, la lente al laser ha un diametro inferiore ai 30 millimetri, laddove la lente di una luce allo xeno è di circa 70 millimetri e quella di una luce alogena di ben 120 millimetri!