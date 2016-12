Aygo Fun Summer, è qui la festa!

09:30 - Non vuol proprio finire l’estate di Toyota Aygo. La city car nipponica, tutta nuova, è finalmente attesa al porte aperte nelle concessionarie italiane il prossimo fine settimana. Ma nel frattempo si è lanciata nell’estate italiana con una serie di eventi sulle più prestigiose spiagge del Belpaese. Lo scorso fine settimana a Maccarese, presso lo stabilimento La Rambla, si è infatti svolta l’ultima tappa dell’Aygo Fun Summer.

Un evento itinerante che, proprio come la piccola Toyota, ha l’obiettivo di promuovere il divertimento. Ogni giornata di Aygo Fun Summer prevede sfide sulla sabbia, giochi d’acqua (in perfetto stile TV giapponese) e il vincitore – l’Aygo Fun Champion – si cimenterà in un improbabile percorso dalla spiaggia fino a una Aygo gonfiabile posta in acqua. Una sfida non senza premi in palio: un fortunato estratto tra tutti i partecipanti acquisisce il diritto di guidare una Aygo liberamente per un mese, grazie a un contratto di comodato d’uso. La tappa di Maccarese, sul litorale romano, chiude l’Aygo Fun Summer iniziato a Forte dei Marmi, e proseguito poi a Jesolo, Gallipoli e Catania. Ma ora l’auto sarà disponibile per tutti e, attenzione, i porte aperte a le dedicati sono due: dopo quello del prossimo fine settimana si bissa nel weekend del 20 e 21 settembre.