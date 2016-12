Auto Moto Collection dall’11 al 13 aprile

09:00 - Gli appassionati di auto e moto d’epoca che sono soliti frequentare la Mostra Scambio di Novegro dovranno rivedere la loro agenda. L’evento alle porte di Milano si svolgerà infatti dall’11 al 13 aprile e non più a maggio. Cambierà anche il nome, che diventa Auto Moto Collection perché torna a parlare di motocicli storici. L’evento beneficia del patrocinio e della collaborazione dell’ASI (Archivio Storico Italiano) e del CMAE (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca).

Un cambiamento importante, perché il weekend dall’11 al 13 aprile (una settimana prima di Pasqua) è lo stesso in cui si svolge a Milano la Settimana del Design e polarizza nel capoluogo lombardo tanti visitatori. Oltre all’esposizione di veicoli d’epoca, Auto Moto Collection è infatti anche un importante “shopping center”, dove collezionisti e amatori sperano di mettere a segno qualche acquisto prezioso o cui sono particolarmente legati dalle loro biografie. Al Parco Esposizioni di Novegro c’è infatti spazio per veicoli, a due e quattro ruote, di tutti i tipi e per tutte le tasche, e c’è anche la possibilità di entrare direttamente in contatto con officine che si occupano di restauri.

Auto Moto Collection è poi un evento per veri appassionati, a caccia di memorabilia negli innumerevoli stand del parco. Domenica 13 aprile si svolgerà poi la terza edizione della rassegna “Giardini, giardiniere e giardinette”, aperta a tutti i possessori di quelle vetture nate per esigenze familiari e il tempo libero, e tramutatesi poi nelle moderne station wagon, Sports utility e monovolume.