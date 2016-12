Audi TT, l’anteprima a Porto Cervo

09:00 - Non te l’aspetti. Una classica serata estiva, nella bellezza della Costa Smeralda e nella suggestione del Phi Beach, ed ecco apparire in anteprima la nuova Audi TT, che ufficialmente sarà lanciata soltanto a settembre. Un evento spettacolare l’Audi Delight Experience di sabato scorso, che ha coinvolto 1.400 persone per mostrare le qualità dinamiche della trazione integrale Audi, a 30 anni dal suo primo sviluppo, e per stupire poi con la terza generazione della TT.

Audi è di casa in Costa Smeralda, eletta Home of Quattro tra le località estive italiane, in bella compagnia con le più rinomate località sciistiche invernali, supportate dalla Casa dei quattro anelli anche in grandi eventi sportivi come la Coppa del Mondo di sci alpino. In Sardegna Audi è presenza fissa negli hotel Starwood e agli eventi dello Yacht Club Costa Smeralda, come l’Invitational Team Racing Challenge che si è svolto nei giorni scorsi nella acque di Porto Cervo. L’Audi Night di sabato scorso al Phi Beach è stato uno spettacolo strabiliante, con effetti di luce e di acqua, i fantastici flyboarders francesi e, nel crescendo d’emozioni, l’improvvisa comparsa della nuova Audi TT.