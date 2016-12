Audi TT, il carattere è più sportivo

08:00 - La nuova Audi TT arriva ufficialmente in Italia. Le prime consegne sono previste a ottobre, ma da oggi è già possibile ordinare la bella coupé due posti tedesca, giunta ormai alla terza generazione. Due le motorizzazioni a disposizione, entrambe turbo ed Euro 6: a benzina la 2.0 TFSI da 230 CV è proposta sia con la trazione anteriore e il cambio manuale a 6 marce che con la trazione integrale quattro e il cambio automatico S tronic. A gasolio c’è il collaudato 2.0 TDI da 184 CV, abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale a 6 marce.

La nuova Audi TT si presenta con luci diurne a LED, i proiettori xeno plus e LED anche per i gruppi ottici posteriori. All’interno si nota subito la novità della strumentazione interamente digitale (Audi Virtual cockpit), ma inedito è anche il volante sportivo multifunzione in pelle a 3 razze, con lo sterzo progressivo. Oltre alle versione base, la coupé è proposta anche nei due livelli S line e Design: il primo ha assetto sportivo, ruote da 18 pollici e interni rivestiti di colore nero con cuciture a contrasto, sedili sportivi con supporto lombare e pedaliera e in acciaio inox. La versione Design ha tra le dotazioni di serie i proiettori in tecnologia LED, il climatizzatore automatico, i sensori luci/pioggia. A richiesta il pacchetto Tech con sistema di navigazione. La nuova Audi TT ha prezzi che partono da 41 mila euro, sia la versione base benzina che diesel. La TT benzina con trazione 4x4 e cambio S tronic parte da 46.190 euro.