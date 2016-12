Audi si dà alla vela in Costa Smeralda

08:30 - Audi e lo sport sono legati da un rapporto consolidato, perché è il cliente stesso Audi ad avere una decisa vocazione sportiva. L’ultimo esempio arriva dalla vela, visto che la Casa dei quattro anelli si è legata allo Yacht Club Costa Smeralda, uno dei club velici più prestigiosi del mondo. Gli sport nautici seguono quelli invernali in una sorta di filo rosso della sportività: da anni infatti Audi è partner della Coppa del Mondo di Sci alpino.

La partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda avrà dal 9 al 14 giugno prossimo la sua consacrazione nelle acque di Porto Cervo con le regate dell’Audi TP52 World Championship. Si tratta di imbarcazioni ad elevato contenuto tecnologico e che rappresentano l’eccellenza della vela. Impiegano materiali estremamente leggeri e performanti, in sintonia con quanto Audi fa con le sue vetture, le prime al mondo con strutture in alluminio e materiali compositi ultra-leggeri. Ancora in Costa Smeralda, dal 2 al 6 luglio, Audi sarà partner dell’Invitational Team Racing Challenge, la regata in cui gli yacht club più importanti al mondo sono invitati a sfidarsi fra loro. Le auto di cortesia dell’evento saranno Audi quattro, tutte cioè dotate di trazione integrale permanente.